За одну минуту с плотины падает 90000 кубических метров воды, в результате чего турб??на гидроэлектростанции вырабатывает мощность 132 МВт. Определите высоту плотины, если коэффициент полезного действия турбины составляет 88%. ...

Физика

За одну минуту с плотины падает 90000 кубических метров воды, в результате чего турб??на гидроэлектростанции вырабатывает мощность 132 МВт. Определите высоту плотины, если коэффициент полезного действия турбины составляет 88%. Ответ выразите в мм, округлив до целых. Плотность воды 1000 кг/м3. Ускорение свободного падения принять равным 10 Н/кг.

Автор: Гость