За одну минуту с плотины падает 90000 кубических метров воды, в результате чего турб??на гидроэлектростанции вырабатывает мощность 132 МВт. Определите высоту плотины, если коэффициент полезного действия турбины составляет 88%. ...
Физика
За одну минуту с плотины падает 90000 кубических метров воды, в результате чего турб??на гидроэлектростанции вырабатывает мощность 132 МВт. Определите высоту плотины, если коэффициент полезного действия турбины составляет 88%. Ответ выразите в мм, округлив до целых. Плотность воды 1000 кг/м3. Ускорение свободного падения принять равным 10 Н/кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Затраченная мощность Nз = (ρ×V×g×H)/t Полезная мощность Nп дана в условии. η = Nп/Nз = (Nп×t)/(ρ×V×g×H) ⇒ H = (Nп×t)/(η×ρ×V×g) H = (132×10⁶×60)/(0,88×10³×9×10⁴×10) = 10 метров. Ответ: 10 метров.
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