А каким условием двигается автобус если за его скорость увеличилась с 6 до 8м/с
Физика
А каким условием двигается автобус если за его скорость увеличилась с 6 до 8м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автобус двигается с ускорением,так как его скорость увеличивалась
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