моя будущия професия. план. 1. для чего человек трудится. 2. что влеяет на выбор професи. 3.моя будущия професия и больза.

Обществознание

моя будущия професия. план. 1. для чего человек трудится. 2. что влеяет на выбор професи. 3.моя будущия професия и больза.

Автор: Гость