моя будущия професия. план. 1. для чего человек трудится. 2. что влеяет на выбор професи. 3.моя будущия професия и больза.
Обществознание
моя будущия професия. план. 1. для чего человек трудится. 2. что влеяет на выбор професи. 3.моя будущия професия и больза.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. человек трудится ради заработка и развития 2 актуальность это профессии на данный момент,личное желание, мнение знакомых 3 зависит от твоего выбора
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