Привести по 4 примера на физиологические адаптацииу растений, животных, человека.
Биология
Привести по 4 примера на физиологические адаптацииу растений, животных, человека.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого человека физиология своя и каждый адаптируется по своему к любым внешним влияниям со стороны, будь-то природные или человечиские воздействия на вас или кого либо
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