Решить неравенство (5-3х)*(2х+1)gt;0
Математика
Решить неравенство (5-3х)*(2х+1)gt;0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5-3х)*(2х+1)>0 10х+5+6х-3>0 16х+2>0 У=0=>16х+2=0 16х=-2 х=-0,125 Далее нужно построить ось: -0,125 _____|///////////> С осью я точно не уверен Ответ: [-0,125; +бесконечность). С неравенством я не уверен, но может и правильно.
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