За 6 минут Наташа сделала 12 пельменей, а мама -18 пельмений.За сколько времени, работая так же, они вместе сделают 100 пельменей

Математика

За 6 минут Наташа сделала 12 пельменей, а мама -18 пельмений.За сколько времени, работая так же, они вместе сделают 100 пельменей

Автор: Гость