За 6 минут Наташа сделала 12 пельменей, а мама -18 пельмений.За сколько времени, работая так же, они вместе сделают 100 пельменей
Математика
За 6 минут Наташа сделала 12 пельменей, а мама -18 пельмений.За сколько времени, работая так же, они вместе сделают 100 пельменей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12:6=2пельмени/минута Наташа. 18:6=3пельмени/минута мама. 2+3=5пельменей/минута они вместе 100:5=20минут Ответ:20 минут
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