А) Лошадь сьедает воз сена за месяц, коза - за два месяца, овца - за три месяца. За какое время лошадь, коза и овца вместе сьедят такой же воз сена? б) Первый плотник может построить дом ща год, второй - ща два года, третий - з...
Математика
А) Лошадь сьедает воз сена за месяц, коза - за два месяца, овца - за три месяца. За какое время лошадь, коза и овца вместе сьедят такой же воз сена? б) Первый плотник может построить дом ща год, второй - ща два года, третий - за три года, четвертый - ща четыре года. За сколько лет они построят дом при совместной работе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1:2=1/2 воза - съедает коза за 1 месяц2) 1:3=1/3 воза - съедает овца за 1 месяц3) 1+1/2+1/3=(6+3+2)/6=11/6 воза - съедят они втроём за месяц4) 1:(11/6)= 6/11 месяцаОтвет: лошадь, коза и овца съедят такой же воз сена за 6/11 месяца. 1) 1/2 дома построит второй плотник за год2) 1/3 дома построит третий плотник за год3) 1/4 дома построит четвертый плотник за год4) 1+1/2+1/3+1/4=12/12+6/12+4/12+3/12=25/12 такого дома построят плотники вместе за год5) 1:25.12=12/25 года нужно плотникам чтобы совместно построить домотвте: 12/25 года
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Русский язык
Вставьте буквы (1) Художник Борис Иванович в туман_ по_кравшись к л_бедям, стал целит_ся. (2) П_думав он решил стр_лять мелкой дробью надеясь ...
История