А) Лошадь сьедает воз сена за месяц, коза - за два месяца, овца - за три месяца. За какое время лошадь, коза и овца вместе сьедят такой же воз сена? б) Первый плотник может построить дом ща год, второй - ща два года, третий - з...

Математика

А) Лошадь сьедает воз сена за месяц, коза - за два месяца, овца - за три месяца. За какое время лошадь, коза и овца вместе сьедят такой же воз сена? б) Первый плотник может построить дом ща год, второй - ща два года, третий - за три года, четвертый - ща четыре года. За сколько лет они построят дом при совместной работе?

Автор: Гость