Статья о Древней Спарте

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Спартой, или Лакедемоном, называлась община, владевшая плодородной долиной реки Еврота. Эта долина — Лакония — с запада была отделена от Мессении высоким хребтом Тайгетом, достигавшим снежной линии; к северу на высоком плоскогорье, лежала Аркадия; береговая полоса не имела удобных гаваней. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДРЕВНЕЙ СПАРТЫ Заселение долины Лаконии, плодородной местности в бассейне реки Еврота, в южной части Балканского полуострова, вероятно относится к микенской эпохе и осуществлялось ахейцами. Древняя община Спарты, или Лакедемон, хозяйствовала в регионе. Согласно гомеровской Илиаде, здесь было двенадцать селений — полисов, подчинявшихся басилею Менелаю, брату Агамемнона. Со времени покорения ахейцев и обоснования в этой местности дорийцев к середине VIII в. до н. э. здесь стал ощущаться недостаток фонда земли. Притязания Спарты были направлены на Мессению, находившуюся в непосредственной географической близости через Тайгетский хребет. Борьба за земли имела затяжной, изнурительный характер, привела спартиатов к кризису во внутренней жизни государства. Древнее право на надел (клер) в результате военных успехов зачастую нарушалось в пользу верхушки, завладевшей большей долей имущества и земли. Притеснялись права народного собрания. Завоевательная политика Спарты в эпоху дорийцев завершилась подчинением Лаконии и мессении. Подчиненное население образовало слой рабов (илотов) , обслуживавших жителей Спарты. Илотия была формой рабства с наличием средств производства, скота, имущества у раба. Закон предписывал отдавать часть урожая «анафору» , сохраняя хозяйственную инициативу производителя. Рабовладелец был получателем ренты. Илотов было запрещено продавать за пределы Спарты, отпускать на свободу. Существовали и другие ограничительные меры государства по отношению к гражданам, например, неделимость и неотчуждаемость наделов земли — клеров (кларов) . В результате Мессенских войн произошло разделение земли с живущими на ней мессенцами и формирование зависимого слоя илотов. Кижурия (в переводе «собачий хвост» ) присоединена в ходе ожесточенного сопротивления через столетие.