Розказ про шерлока холмса подскажите плис!
Литература
Розказ про шерлока холмса подскажите плис!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собака Баскервилей. если это пригодится советую почитать все его рассказы и книги это довольно занимательной и прибавляет опыта в детективном жанре
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