А основы ?(Это важно потому что есть суффиксы исключения в основах,а основа тоже входит в разбор слова по составу)

Русский язык

А основы ?(Это важно потому что есть суффиксы исключения в основах,а основа тоже входит в разбор слова по составу)

Автор: Гость