А основы ?(Это важно потому что есть суффиксы исключения в основах,а основа тоже входит в разбор слова по составу)
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А основы ?(Это важно потому что есть суффиксы исключения в основах,а основа тоже входит в разбор слова по составу)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, конечно входит, это же тоже часть слова)
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