3/2x5/6+3/2:9/10-3/2x13/18 3/8x5+5/56-1/7:1/5 4/5:5/8-4/5x24/25+1/25:5/4 x- это знак умножения
Математика
3/2x5/6+3/2:9/10-3/2x13/18 3/8x5+5/56-1/7:1/5 4/5:5/8-4/5x24/25+1/25:5/4 x- это знак умножения
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