Das ist svens Hund Sein Hund heist Darkie.Er ist immer lustig und spielt gern. перевод
Немецкий язык
Das ist svens Hund Sein Hund heist Darkie.Er ist immer lustig und spielt gern. перевод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это собака Свена. Его собаку зовут Дарки. Он всегда весёлый и с удовльствием играет
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