Охарактеризуйте политику Филипа 2

Гость: Гость:

Став родоначальником младшего Бургундского дома, Филипп II Бургундский значительно расширил состав и упрочил положение Бургундского герцогства, оставив своим наследникам герцогам Бургундским положение самых влиятельных сеньоров Франции, соперничавших в могуществе с королями Франции. Покровительствовал искусствам, приглашал в свою столицу — Дижон — знаменитейших художников того времени. Так, к примеру, озаботившись созданием герцогской усыпальницы, Филипп II предназначил эту роль аббатству Шанмоль в Дижоне, пригласив для работы над скульптурным украшением знаменитого мастера — нидерландца Клауса Слютера