Нужен доклад для 7 класса на тему население и страны Мексики
География
Нужен доклад для 7 класса на тему население и страны Мексики
Ответ(ы) на вопрос:
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Мексика – самая крупная испаноязычная страна мира. В 2008 году численность населения Мексики, по данным ООН, составляла 108 млн человек.Для доколумбовой Мексики было характерно большое этническое разнообразие. Один из ученых выделял на момент начала конкисты более 700 племенных групп.Большую часть населения страны составляют метисы. Они говорят на испанском языке и исповедуют в основном католицизм. Основная часть представителей коренного населения – индейцев – проживает в южных штатах. Самые крупные народности – ацтеки, майя, сапотеки, тарраски. Среди индейского населения распространены местные языки.Большая часть населения проживает в центральных штатах. Здесь еще несколько тысячелетий назад возник один из древнейших очагов мирового земледелия.Почти 70% жителей сосредоточено на Мексиканском нагорье и проживает на высоте более 1000 м над уровнем моря. Особенно выделяется район Мехико, где сформировалась столичная агломерация.
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