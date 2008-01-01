Нужен доклад для 7 класса на тему население и страны Мексики

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Мек­си­ка – самая круп­ная ис­па­но­языч­ная стра­на мира. В 2008 году чис­лен­ность на­се­ле­ния Мек­си­ки, по дан­ным ООН, со­став­ля­ла 108 млн че­ло­век.Для до­ко­лум­бо­вой Мек­си­ки было ха­рак­тер­но боль­шое эт­ни­че­ское раз­но­об­ра­зие. Один из уче­ных вы­де­лял на мо­мент на­ча­ла кон­ки­сты более 700 пле­мен­ных групп.Боль­шую часть на­се­ле­ния стра­ны со­став­ля­ют ме­ти­сы. Они го­во­рят на ис­пан­ском языке и ис­по­ве­ду­ют в ос­нов­ном ка­то­ли­цизм. Ос­нов­ная часть пред­ста­ви­те­лей ко­рен­но­го на­се­ле­ния – ин­дей­цев – про­жи­ва­ет в южных шта­тах. Самые круп­ные на­род­но­сти – ац­те­ки, майя, са­по­те­ки, тар­рас­ки. Среди ин­дей­ско­го на­се­ле­ния рас­про­стра­не­ны мест­ные языки.Боль­шая часть на­се­ле­ния про­жи­ва­ет в цен­траль­ных шта­тах. Здесь еще несколь­ко ты­ся­че­ле­тий назад воз­ник один из древ­ней­ших оча­гов ми­ро­во­го зем­ле­де­лия.Почти 70% жи­те­лей со­сре­до­то­че­но на Мек­си­кан­ском на­го­рье и про­жи­ва­ет на вы­со­те более 1000 м над уров­нем моря. Осо­бен­но вы­де­ля­ет­ся район Ме­хи­ко, где сфор­ми­ро­ва­лась сто­лич­ная аг­ло­ме­ра­ция.