Почему в дом Левонтия стремится попасть герой, водь там голодно и шумно.(из расска??а конь с розовой гривой)
Литература
Почему в дом Левонтия стремится попасть герой, водь там голодно и шумно.(из расска??а конь с розовой гривой)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну вообще, единственный, кто жалел Саню, это левонтьевская семья. Я думаю, что он хотел туда попасть, чтобы его пожалели.
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