Сёстры-богини, покровительницы поэзии, искусств и науки

Гость: Гость:

Каллиопа — муза эпической поэзииКлио — муза истории в древнегреческой мифологииЭрато — муза любовной поэзииЭвтерпа — муза лирической поэзии и музыкиМельпомена — муза трагедииПолигимния — муза торжественных гимновТерпсихора — муза танцаТалия — муза комедии и лёгкой поэзииУрания — муза астрономии