Сёстры-богини, покровительницы поэзии, искусств и науки
История
Сёстры-богини, покровительницы поэзии, искусств и науки
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Каллиопа — муза эпической поэзииКлио — муза истории в древнегреческой мифологииЭрато — муза любовной поэзииЭвтерпа — муза лирической поэзии и музыкиМельпомена — муза трагедииПолигимния — муза торжественных гимновТерпсихора — муза танцаТалия — муза комедии и лёгкой поэзииУрания — муза астрономии
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