Помогите пожалуйста напишите примеры
Математика
Помогите пожалуйста напишите примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10,49-s=0,805*4,02 10,49-s=3,2361 s=10,49-3,2361 s=7,2539 ========= 0,33k=0,6699 k=0,6699:0,33 k=2,03 =============
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