Составьте по схемам сложные предложения с подчинительными союзами на тему "мои любимые книги". В составленных предложениях подчеркните основы. 1. [ ], (где...). 2. [ ], (потому что...). 3. [ ], (куда...). 4. [ ], (чтобы...).

Гость: Гость:

1)Я прочитала книгу Антуанада де Сент Экзюпери , где рассказывалось про жизнь . 2) Я люблю читать книги про жизнь , потому что я узнаю много нового. 3 ) Когда я читаю любимую книжку , сои мысли куда-то уходят .