Найди или сочини загадку или стихотворение о Лазаревмком

Гость: Гость:

Море, Солнце, свежий воздух, ласковый прибой - На курорте яркий отдых телом и Душой! Горы реки водопады - дивные места Диким медом опьянили нас твои устаЯзыком своей Природы ты ласкаешь взор В Сердце радостью открылся яркий твой узор Пусть уходят дни недели и летят года - Лик твой солнечный и чистый с нами навсегда!