Найди или сочини загадку или стихотворение о Лазаревмком

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Найди или сочини загадку или стихотворение о Лазаревмком
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Море, Солнце, свежий воздух, ласковый прибой - На курорте яркий отдых телом и Душой! Горы реки водопады - дивные места Диким медом опьянили нас твои устаЯзыком своей Природы ты ласкаешь взор В Сердце радостью открылся яркий твой узор Пусть уходят дни недели и летят года - Лик твой солнечный и чистый с нами навсегда!

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