Найди или сочини загадку или стихотворение о Лазаревмком
Русский язык
Найди или сочини загадку или стихотворение о Лазаревмком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Море, Солнце, свежий воздух, ласковый прибой - На курорте яркий отдых телом и Душой! Горы реки водопады - дивные места Диким медом опьянили нас твои устаЯзыком своей Природы ты ласкаешь взор В Сердце радостью открылся яркий твой узор Пусть уходят дни недели и летят года - Лик твой солнечный и чистый с нами навсегда!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
История
Объясните значение следующих исторических дат и расположите их на оси времени : 1646 , 1740 , 1765 , 1801 , 1814 , 1817 , 1830
Литература
Почему в дом Левонтия стремится попасть герой, водь там голодно и шумно.(из расска??а конь с розовой гривой)