Начерти прямоугольник, длина которого 60 мм, а ширина 3см 5 мм. Найди его площадь
Математика
Начерти прямоугольник, длина которого 60 мм, а ширина 3см 5 мм. Найди его площадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21 см площадь прямоугольника
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