Современные отношения мужчины и женщины. Форма знакомств. Отношения между соврем??нными юношей и девушкой. 5-6 предложений

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В современном мире очень часто люди начинают знакомится в Интернете. Люди переписываются, иногда даже не зная как выглядит собеседник. Иногда, приходя на назначенную встречу в Интернете, может быть опасно, так как это могут быть злоумышленники. Но иногда интернет может помочь. Люди могут находить друг друга в Интернете, и у этих людей прекрасная семья.