Каково значение термина империализм?

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Империализм - это прежде всего политика господства и завоевания. Завоевание рынков других стран и создание монополий (картель,синдикат,трест,концерн). Так же к империализму относится создание колоний (классический пример Великобритания). Отличается от капитализма тем, что в капитализме на первом месте стоит получение прибыли, которая основа преимущественно на частной собственности. А империализм это вовсе не частная собственность, а именно политический курс государства и интересует их не прибыль и частный бизнес, а захват власти на как можно большей территории