Решить две задачи: 1) Катер проплывает 18 км против течения и 30 км по течению реки з?? 4 часа.Найдите скорость течения,если собственная скорость катера равна 12 км/ч. 2) Мастер и ученик, работая вместе, могут выполнить всю р...
Алгебра
Решить две задачи: 1) Катер проплывает 18 км против течения и 30 км по течению реки з?? 4 часа.Найдите скорость течения,если собственная скорость катера равна 12 км/ч. 2) Мастер и ученик, работая вместе, могут выполнить всю работу за 6 часов.За какое время может выполнить данное задание мастер, если он выполняет его на 9 часов быстрее, чем ученик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение на фото)))))))))))))))))))))))))
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