А.С.Пушкин капитанская дочка Как каждый из героев ведёт себя во время бунта?

Гость: Гость:

во время самой Белгородской крепости Иван игнатьич Капитан Миронов и Петр Гринев готовы принять смерть вместо того чтобы предать свою родину и присягнуть на верность самозванцу Пугачеву. А Швабрин ради того чтобы сохранить свою жизнь присигнул на верность Пугачеву.