А.С.Пушкин капитанская дочка Как каждый из героев ведёт себя во время бунта?
Литература
А.С.Пушкин капитанская дочка Как каждый из героев ведёт себя во время бунта?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
во время самой Белгородской крепости Иван игнатьич Капитан Миронов и Петр Гринев готовы принять смерть вместо того чтобы предать свою родину и присягнуть на верность самозванцу Пугачеву. А Швабрин ради того чтобы сохранить свою жизнь присигнул на верность Пугачеву.
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