Вырази 49 центров в тонны вырази 15 900 кг в тонны срочно!!!! помогите плизз)) заран??е, спасибо))

Математика

Вырази 49 центров в тонны вырази 15 900 кг в тонны срочно!!!! помогите плизз)) заран??е, спасибо))

Автор: Гость