Вырази 49 центров в тонны вырази 15 900 кг в тонны срочно!!!! помогите плизз)) заран??е, спасибо))
Математика
Вырази 49 центров в тонны вырази 15 900 кг в тонны срочно!!!! помогите плизз)) заран??е, спасибо))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.9 тонны и 15.9 тонн
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