Можите составить текст про обезьян на англисском(5 пр.) на фотке слова с которыми д??лжны быть пред.

Hello! I want to tell you about monkeys. They have got long tails. Their favourite food are different fruits.They can climb on the trees.But the can not ski. Monkeys are clever animal! Привет! Я хочу вам рассказать о обезьян.У них есть длинные хвосты. Их любимая еда это различные фрукты. Они могут забираться на деревья.Но они не могу кататься на лыжах.Обезьяны умные звери!