На каких растениях есть образовательная ткань?

Биология
На каких растениях есть образовательная ткань?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В основном в стеблях ржи, липы
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