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На каких растениях есть образовательная ткань?
Биология
На каких растениях есть образовательная ткань?
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Гость:
В основном в стеблях ржи, липы
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