Тундра и человек помогите заполнить пожалуиста

Гость: Гость:

К первому столбцу можешь написать : В тундре растет : голубика, брусника. Карликовая береза, ива. Ко второму : Люди занимаются Оленеводством. Бригады оленеводов со стадами все время перемещаются по тундре. Люди ездят на оленьих упряжках. Ведутся поиски и добыча полезных ископаемых. К примеру : нефть и газ. Так же влияют люди на природу тундры негативно : от вездеходов и тракторов нарушается поверхность почты , погибают растения. К третьему столбцу: В первую очередь тундру охраняют от незаконной охоты( браконьерство). В тундре находятся животные которые занесены в красную книгу России : белый журавль, краснозобая казарка , кречет и др.