Тундра и человек помогите заполнить пожалуиста

Окружающий мир
Тундра и человек помогите заполнить пожалуиста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К первому столбцу можешь написать : В тундре растет : голубика,  брусника. Карликовая береза, ива. Ко второму : Люди занимаются Оленеводством. Бригады  оленеводов со стадами все время перемещаются по тундре. Люди ездят на оленьих  упряжках. Ведутся поиски и добыча полезных ископаемых. К примеру : нефть и газ. Так же влияют  люди на природу тундры негативно : от вездеходов и тракторов нарушается поверхность почты , погибают растения. К третьему столбцу: В первую очередь тундру охраняют  от  незаконной охоты( браконьерство). В тундре находятся животные которые занесены в красную книгу России : белый журавль, краснозобая казарка , кречет и др.
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