Путь из города Фивы в Красное море?

История
Путь из города Фивы в Красное море?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через Фивы шёл важный торговый путь, соединявший Египет с побережьем Красного моря. Отсюда египтяне совершали плавания по Красному морю на север, к берегам Синая, где находились богатые медные рудники, а также на юг, в далёкую загадочную страну Пунт, всегда манившую египтян своими богатствами. Гераклеополь и Фивы, начав в середине третьего тысячелетия до н. э. борьбу за преобладание и господство в Египте, должны были рано или поздно открыто столкнуться между собой.
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