А)x²-y² = Б) (a-3c)(a+3c)= в)127²-117²= г) а²-100y²= д)(2-x)²= е)25-x²= ж) (2х+3)³= З)с²+2с+1= К)4х²-у²= Л)х²-9у\6=

Гость: Гость:

А)x²-y² =(x-y)(x+y) Б) (a-3c)(a+3c)=a^2-9c^2 в)127²-117²=(127-117)(127+117)=10*244=2440 г) а²-100y²=(а-10у)(а+10у) д)(2-x)²=4-4х+х^2 е)25-x²=(5-х)(5+х) ж) (2х+3)³=4х^2+12х+9 З)с²+2с+1=(с+1)^2 К)4х²-у²=(2х-у)(2х+у) Л)х²-9у\6=(напиши в комментах что такое 9у\6, и я решу в комментах последнее)