Помогите делаю на рисунке изображен 1)сосальщики 2)ракообразные 3)насекомые 4)паукообразные

Биология
Помогите делаю на рисунке изображен 1)сосальщики 2)ракообразные 3)насекомые 4)паукообразные
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