Клумба прямоугольной формы окружена дорожкой ширина которой 1 метр, периметр дороги =26м(в квадрате), стороны-?, если одна сторона на 5 м больше другой. Помогите пожалуйста, это задачи по многочленами вроде, я их не понимаю, ес...
Алгебра
Клумба прямоугольной формы окружена дорожкой ширина которой 1 метр, периметр дороги =26м(в квадрате), стороны-?, если одна сторона на 5 м больше другой. Помогите пожалуйста, это задачи по многочленами вроде, я их не понимаю, если сможете можете объяснить как решать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=2(а+в),пусть а-длина, тогда ширина в=а+5; 26=2(а+а+5); 2а+5=13; 2а=8; а=4-это длина,а ширина 4+5=9
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