Клумба прямоугольной формы окружена дорожкой ширина которой 1 метр, периметр дороги =26м(в квадрате), стороны-?, если одна сторона на 5 м больше другой. Помогите пожалуйста, это задачи по многочленами вроде, я их не понимаю, ес...

Алгебра

Клумба прямоугольной формы окружена дорожкой ширина которой 1 метр, периметр дороги =26м(в квадрате), стороны-?, если одна сторона на 5 м больше другой. Помогите пожалуйста, это задачи по многочленами вроде, я их не понимаю, если сможете можете объяснить как решать?

Автор: Гость