А1. Укажи число, в котором 7 единиц 6-го разряда, 9 единиц 5-го разряда, 4 единицы 3-го разряда, 5 единиц 1-го разряда. 1) 790405 2) 7945 3) 79405 4) 79045
Математика
А1. Укажи число, в котором 7 единиц 6-го разряда, 9 единиц 5-го разряда, 4 единицы 3-го разряда, 5 единиц 1-го разряда. 1) 790405 2) 7945 3) 79405 4) 79045
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 790405 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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