Брат нашел в 2 раза больше белых грибов , чем сестра. Если сестра даст брату 1 гриб, то у него их станет 3 раза больше, чем у сестры. Сколько белых грибов нашел каждый? Эту задачу надо сделать системой уравнения первой степени.
Алгебра
Брат нашел в 2 раза больше белых грибов , чем сестра. Если сестра даст брату 1 гриб, то у него их станет 3 раза больше, чем у сестры. Сколько белых грибов нашел каждый? Эту задачу надо сделать системой уравнения первой степени.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Брат Сестра --------------------------------------------- было 2х х стало 2х+1 х-1 --------------------------------------------- 3(х-1)=2х+1 3х-3=2х+1 3х-2х=3+1 х=4(гриба)-нашла сестра 2х=2*4=8(грибов)-нашёл брат
Гость:
Пусть брат нашел x грибов, сестра - у грибов, тогда: (система) (1) x = 2y, (2) 3(у-1) = х+1. Решаем второе уравнение системы, заменив х на 2у: 3(у-1) = 2у+1; 3у-2у = 1+3; у = 4. Значит, х = 2*4 = 8. Итак, брат собрал 8 грибов, сестра - 4 гриба.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
Четыре (n=4) элемента с внутренним сопротивлением r=0.8 Ом и ЭДС=2.0 В каждый соединены последовательно и замкнуты на сопротивление R=4.8 Ом. Найди...
Геометрия
докажите, что площадь прямоугольника равна произведению его сторон. напишите все объяснение полностью)))
Русский язык
в уставшемот зимней тяготы лесу, когда ещё не расспустились почки, когда горестные пни зимней порубки ещё не дали поросль, но уже плачут, когда мёр...