Брат нашел в 2 раза больше белых грибов , чем сестра. Если сестра даст брату 1 гриб, то у него их станет 3 раза больше, чем у сестры. Сколько белых грибов нашел каждый? Эту задачу надо сделать системой уравнения первой степени.

Алгебра
Брат нашел в 2 раза больше белых грибов , чем сестра. Если сестра даст брату 1 гриб, то у него их станет 3 раза больше, чем у сестры. Сколько белых грибов нашел каждый? Эту задачу надо сделать системой уравнения первой степени.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                     Брат          Сестра --------------------------------------------- было             2х                  х стало            2х+1               х-1 ---------------------------------------------                       3(х-1)=2х+1                     3х-3=2х+1                     3х-2х=3+1                     х=4(гриба)-нашла сестра             2х=2*4=8(грибов)-нашёл брат                                         
Гость:
Пусть брат нашел x грибов, сестра - у грибов, тогда: (система) (1) x = 2y, (2) 3(у-1) = х+1.   Решаем второе уравнение системы, заменив х на 2у: 3(у-1) = 2у+1; 3у-2у = 1+3; у = 4.   Значит, х = 2*4 = 8.   Итак, брат собрал 8 грибов, сестра - 4 гриба.
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