Брат нашел в 2 раза больше белых грибов , чем сестра. Если сестра даст брату 1 гриб, то у него их станет 3 раза больше, чем у сестры. Сколько белых грибов нашел каждый? Эту задачу надо сделать системой уравнения первой степени.

Алгебра

Брат нашел в 2 раза больше белых грибов , чем сестра. Если сестра даст брату 1 гриб, то у него их станет 3 раза больше, чем у сестры. Сколько белых грибов нашел каждый? Эту задачу надо сделать системой уравнения первой степени.

Автор: Гость