что скрывает утренний туман напишите несколько предложений с неопределенными местоимениями

Русский язык
что скрывает утренний туман напишите несколько предложений с неопределенными местоимениями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
несколько березок скрывает утренний туман.  несколько километров дороги скрыл утренний туман. Удачи)
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