что скрывает утренний туман напишите несколько предложений с неопределенными местоимениями
Русский язык
что скрывает утренний туман напишите несколько предложений с неопределенными местоимениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
несколько березок скрывает утренний туман. несколько километров дороги скрыл утренний туман. Удачи)
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