Мама кенга не купила крошке ру самокат за 800 рублей .К утру крошке ру удалось убедить маму купить самокат но его цена увеличелась за ночь на 25 % сколько рублей придется теперь заплатить маме за тот же самый самокат

Математика

Мама кенга не купила крошке ру самокат за 800 рублей .К утру крошке ру удалось убедить маму купить самокат но его цена увеличелась за ночь на 25 % сколько рублей придется теперь заплатить маме за тот же самый самокат

Автор: Гость