5 см 6 мм *40 +5 км 760 м - 3 м 5 см * 142 =
Математика
5 см 6 мм *40 +5 км 760 м - 3 м 5 см * 142 =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1см=10мм 5 см 6 мм *40 +5 км 760 м - 3 м 5 см * 142 =5км329м14см 1)5см6мм*40=56*40= 2240мм 2)5км760м=5760000 3)3м5см*142=3050*142=433100мм 4)5760000-433100=5326900мм 5)2240+5326900=5329140мм=5км329м14см
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