ААААА))ПОМОГИТЕ! напишите структурные формулы всех соединений состава С7Н12 и назовите их по систематической номенклатуре

Химия

ААААА))ПОМОГИТЕ! напишите структурные формулы всех соединений состава С7Н12 и назовите их по систематической номенклатуре

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