ААААА))ПОМОГИТЕ! напишите структурные формулы всех соединений состава С7Н12 и назовите их по систематической номенклатуре
Химия
ААААА))ПОМОГИТЕ! напишите структурные формулы всех соединений состава С7Н12 и назовите их по систематической номенклатуре
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. СН3-СН2-СН2-СН2-СН2-ИН2 СН3-СН2-СН2-СН(ИН2)-СН3 СН3-СН2-СН(ИН2)-СН2-СН3 СН3-СН2-СН2-СН2-ИН-СН3 СН3-СН2-СН2-ИН-СН2-СН3 СН3-И(СН3)-СН2-СН2-СН3 СН3-СН2-И(СН3)-СН2-СН3 и это не все... 2. С2Н4+СІ2=С2Н3СІ+НСІ С2Н3СІ+СН3СІ+2К= СН2=СН-СН3+2КСІ С3Н6+Н20=С3Н7ОН С3Н7ОН+[О]=С2Н5СООН С2Н5СООН+СІ2=С2Н4СІСООН+НСІ С2Н4СІСООН+2ИН3=С2Н4(ИН2)СООН+ИН4СІ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В трапеции ABCD меньшая диагональ BD перпендикулярна основаниям AD и BC; угол A и C составляют в сумме 90 градусов, найти площадь трапеции, если ос...
Английский язык
Пожалуйста грамотно переведите текст. I always wanted to work.I had dreams of earning my own money and I had ambitions.So after my GCSEs i left ...
Алгебра
человек ростом 1,8 м, дерево и столб , на котором висит фонарь стоят на одной прямой. найдите высоту дерево(в метрах) , если расстояние между чело...
Химия
Допишите уравнения: 1) Cu(OH)2+H2SO4= 2)Al(OH)3+HNO3= 3)NaOH+H2SiO3= 4)KOH+H2S= 5)Ca(OH)2= при нагревании 6)Al(OH)3= при нагривании