человек ростом 1,8 м, дерево и столб , на котором висит фонарь стоят на одной прямой. найдите высоту дерево(в метрах) , если расстояние между человеком и деревом равно 10 шагов, а человек отбрасывает тень длиной 6 шагов.
Алгебра
человек ростом 1,8 м, дерево и столб , на котором висит фонарь стоят на одной прямой. найдите высоту дерево(в метрах) , если расстояние между человеком и деревом равно 10 шагов, а человек отбрасывает тень длиной 6 шагов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если принять один шаг за 1 метр 16-расстояние от конца тени до дерева 16/6=х/1.8 , где х - высота дерева. х=4.8
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