человек ростом 1,8 м, дерево и столб , на котором висит фонарь стоят на одной прямой. найдите высоту дерево(в метрах) , если расстояние между человеком и деревом равно 10 шагов, а человек отбрасывает тень длиной 6 шагов.

Алгебра

человек ростом 1,8 м, дерево и столб , на котором висит фонарь стоят на одной прямой. найдите высоту дерево(в метрах) , если расстояние между человеком и деревом равно 10 шагов, а человек отбрасывает тень длиной 6 шагов.

Автор: Гость