Равносторонний треугольники АВС со стороной 8 см., вписанн в окружность.Найти радиус?

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Решение первой задачки: 1. находим высоту равностороннего треугольника по формуле: a*корень(3) 8* корень(3) h = ---------------= -------------------= 4 * корень(3) 2 2 2. Согласно теореме, высоты (равны биссектрисе) у равностороннего треугольника пересекаются в одной точке причем с пропорцией 2/3 к 1/3. Большая часть биссектрисы (до точки пересечения) равна 2/3 ее длины и будет равна радиусу окружности. Находим 2/3 высоты (у равностороннего треуголника она совпадает с биссектрисой): 4 * корень(3) * 2 8 ------------------------= ----------- 3 корень(3) 8 Решение: Радус круга = ----------- корень(3) ответ:R=8/√3