Равносторонний треугольники АВС со стороной 8 см., вписанн в окружность.Найти радиус?
Геометрия
Равносторонний треугольники АВС со стороной 8 см., вписанн в окружность.Найти радиус?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запишем формулу стороны правильного многоугольника через радиус описанной окружности: [latex]a_{n}=2Rsina[/latex] [latex]a_{3}=2Rsin60[/latex] [latex]8=2Rsin60[/latex] [latex]4/sin60=R[/latex] [latex]R=\frac{4*2}{\sqrt{3}}=\frac{8\sqrt{3}}{3}[/latex]
Гость:
Решение первой задачки: 1. находим высоту равностороннего треугольника по формуле: a*корень(3) 8* корень(3) h = ---------------= -------------------= 4 * корень(3) 2 2 2. Согласно теореме, высоты (равны биссектрисе) у равностороннего треугольника пересекаются в одной точке причем с пропорцией 2/3 к 1/3. Большая часть биссектрисы (до точки пересечения) равна 2/3 ее длины и будет равна радиусу окружности. Находим 2/3 высоты (у равностороннего треуголника она совпадает с биссектрисой): 4 * корень(3) * 2 8 ------------------------= ----------- 3 корень(3) 8 Решение: Радус круга = ----------- корень(3) ответ:R=8/√3
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