Угол при вершине,противолежащий основанию равнобедренного треугольника,равен 30 градусов. Площадь треугольника равна 81. Найти боковую сторону.
Геометрия
Угол при вершине,противолежащий основанию равнобедренного треугольника,равен 30 градусов. Площадь треугольника равна 81. Найти боковую сторону.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
треуг. АВС угол В = 30,следовательно угол В и С равны по 80 градусов АВ=ВС h ЯВЛЯЕТСЯ БИСЕКТРИСОЙ,МЕДИАНОЙ И ВЫСОТОЙ, следовательно h делит АС пополам. Согласно формуле площади равнобедренного треугольника S = b² * sin α / 2 В данном случае 81 = АВ² * sin 30° / 2 = АВ² / 4 Итак АВ² = 81 * 4 = 324 , откуда АВ = √ 324 = 18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Поле, площадью 18 га вспахали за 3 дня. В первый день вспахали 35% всего поля, а во второй 40% оставшейся площади. Сколько гектаров вспахали в трет...