Угол при вершине,противолежащий основанию равнобедренного треугольника,равен 30 градусов. Площадь треугольника равна 81. Найти боковую сторону.

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треуг. АВС угол В = 30,следовательно угол В и С равны по 80 градусов АВ=ВС h ЯВЛЯЕТСЯ БИСЕКТРИСОЙ,МЕДИАНОЙ И ВЫСОТОЙ, следовательно h делит АС пополам. Согласно формуле площади равнобедренного треугольника S = b² * sin α / 2 В данном случае 81 = АВ² * sin 30° / 2 = АВ² / 4 Итак АВ² = 81 * 4 = 324 , откуда АВ = √ 324 = 18