как решить проблему в школе :работа в шумной и неспокойной обстановке
География
как решить проблему в школе :работа в шумной и неспокойной обстановке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стараться меньше уделять данному шуму внимание и просто концентрироваться на своем задание )
Гость:
так всегда и у всех!!!!!!!!!! почаще обижать на них ахаха,и орать ! може тогда они поймут.
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