Подскажите оч надо!!! Какая масса кислорода затратиться на получение 88 г углекислого газа при горениии угля?
Химия
Подскажите оч надо!!! Какая масса кислорода затратиться на получение 88 г углекислого газа при горениии угля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
составляешь уравнение реакции C+O2+CO2 количество вещества кислорода и углекислого газа совпадают, судя по уравнению реакции. найдем кол-во ве-ва углекислого газа кол-во ве-ва = масса/ молярная масса = 88г/ 44г/моль = 2моль кол-во ве-ва кислорода тоже равно 2 моль найдем массу кислорода масса = кол-во ве-ва*молярная масса = 2 моль* 32г/моль = 64 г
Гость:
хмоль 2моль С + О2 = СО2 1моль 1 моль n = m/M M(CO2) = 12 + 16*2 = 44 г/моль n(СО2) = 88г / 44 г/моль = 2 моль х = 2 1 1 х = 2 n(О2) = 2 моль m = n*M M(O2) = 32 г/моль m(O2) = 2 моль * 32 г/моль = 64 г Ответ: 64 г
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