Подскажите оч надо!!! Какая масса кислорода затратиться на получение 88 г углекислого газа при горениии угля?

Химия

Подскажите оч надо!!! Какая масса кислорода затратиться на получение 88 г углекислого газа при горениии угля?

Автор: Гость