Какую продукцию выпускают промышленные предриятия в Гродно?

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ОАО «Гродненский механический завод» ориентирован на изготовление ёмкостного, нестандартного оборудования и металлоконструкций по единичным, мелкосерийным и серийным заказам. В настоящее время ОАО «Гродненский механический завод» - это современное предприятие, имеющее производственную площадь 18000 м2, оснащенное современным технологическим оборудованием. РУП «Гродненское производственно-кожевенное объединение» специализируется на выпуске хромовых и юфтевых товаров из свиного и ялового сырья и кож для низа обуви из шкур крупного рогатого скота, хромированного полуфабриката "Wet-blue". Предприятие выпускает продукцию производственно-технического назначения, которая реализуется в Республике Беларусь, России, Украине, странах Прибалтики и за рубежом.