От прямоугольной пластины со сторонами 4 см и 9 см отрезали прямоугольник со сторонами 5 см и 2 см. Найдите площадь оставшейся части пластины.

Математика

От прямоугольной пластины со сторонами 4 см и 9 см отрезали прямоугольник со сторонами 5 см и 2 см. Найдите площадь оставшейся части пластины.

Автор: Гость