От прямоугольной пластины со сторонами 4 см и 9 см отрезали прямоугольник со сторонами 5 см и 2 см. Найдите площадь оставшейся части пластины.
Математика
От прямоугольной пластины со сторонами 4 см и 9 см отрезали прямоугольник со сторонами 5 см и 2 см. Найдите площадь оставшейся части пластины.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь большого прямоугольника равна 36см. Sб=a*b Sб=4*9=36(см) Площадь отсечённого прямоугольника рана 10 см. Sм=a*b Sм=2*5=10см Найдём площадь оставшейся части So=Sб-Sм=36-10=26(см) Ответ:26 см.
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