среднее арифметическое двух чисел равно 1,36. одно число в 2,4 раза меньше другого. найдите эти числа. спасибо!!!!!!!
Математика
среднее арифметическое двух чисел равно 1,36. одно число в 2,4 раза меньше другого. найдите эти числа. спасибо!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+y)\2 = 1.36 x=2.4y 2.4y+y= 2.72 y=2.72\3.4 y=0.8 x=2.4*0.8 x=1.92
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