среднее арифметическое двух чисел равно 1,36. одно число в 2,4 раза меньше другого. найдите эти числа. спасибо!!!!!!!

Математика

среднее арифметическое двух чисел равно 1,36. одно число в 2,4 раза меньше другого. найдите эти числа. спасибо!!!!!!!

Автор: Гость