Сторона AB прямоугольной трапеции ABCD ( угол D - прямой ) образует с основанием AD угол, равный 45 градусов. Высота трапеции равна ее меньшему основанию. Найти основание AD трапеции, если ее основание BC равно 7 сантиметров.

Геометрия
Сторона AB прямоугольной трапеции ABCD ( угол D - прямой ) образует с основанием AD угол, равный 45 градусов. Высота трапеции равна ее меньшему основанию. Найти основание AD трапеции, если ее основание BC равно 7 сантиметров.
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