Дан параллелограмм с острым углом 60градусов. Определить отношение длин сторон, если отношение квадратов длин диагоналей 19/7
Геометрия
Дан параллелограмм с острым углом 60градусов. Определить отношение длин сторон, если отношение квадратов длин диагоналей 19/7
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