сколько в треугольной и четырёхугольной призме вершин граней и рёбер
Математика
сколько в треугольной и четырёхугольной призме вершин граней и рёбер
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трёхугольная призма 5 граней,6 вершин,9 рёбер четырёхугольная призма 6 граней,8 вершин,12 рёбер
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