сколько в треугольной и четырёхугольной призме вершин граней и рёбер

Математика
сколько в треугольной и четырёхугольной призме вершин граней и рёбер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
трёхугольная призма  5 граней,6 вершин,9 рёбер   четырёхугольная призма 6 граней,8 вершин,12 рёбер
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