Функция полезности TU=(x+1)y, доход потребителя равен 8, цены продуктов x и y равны 4. Найти равновесный набор.

Технология
Функция полезности TU=(x+1)y, доход потребителя равен 8, цены продуктов x и y равны 4. Найти равновесный набор.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
TU=(x+1)y T=(x+1)y/U=(4+1) * 4/8=20/8=2,5 - ответ! 
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